(Di lunedì 3 luglio 2023) “Èche la presidentenon creda allegale e alla sua necessità perchédelle indennità che sonoa 30illegale. Ma non si possono chiudere gli occhi sulla realtà italiana dove ci sono milioni di lavoratori e lavoratrici che vengono sfruttati e non portano a casa una busta paga dignitosa”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, a margine di un convegno organizzato dall’Università Roma Tre dal titolo “Inflazione e salari: quali politiche?”. “Voglio sperare che la, che ha già smantellato il reddito di cittadinanza e precarizzato ancora di più i rapporti di lavoro, si renda conto che qui sta creando un disagio ...

Quando le viene chiesto se Giuseppee Mario Draghi ... E non risparmia unalle opposizioni: 'Chi oggi chiede la ratifica ... 'Chi oggi chiede la ratifica non sta facendo' interesse ...... con una fascia sinistra ancora più sbilanciata inper'... quelle a cui'Inter ci ha abituato sottoe Inzaghi: Thuram ......Raggruppamento Sud in cui si sono imposti come miglioree ...serie della canoa polo è un grande attestato di merito per'...Catania Loris D'Amico Alessio Sant'Anna Alberto Pistorio Matteo...