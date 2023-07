L' appello alla calma della nonna di Nahel | Fermatevi | ora basta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ma il Paese è spaccato: raccolti 123mila euro per la famiglia del ragazzo, 760mila per il poliziotto

...ai suoi ministri di fare "tutto il possibile per ristabilire l'ordine e garantire un ritorno... Hollande e l'all'unità nazionale. "L'immigrazione non c'entra" "L'unico principio che conta" ...calma in Francia dalla nonna di Nahel, il 17enne la cui uccisione martedì a Nanterre da parte di un poliziotto ha scatenato le proteste che da nord a sud infiammano il Paese. 'Voglio che ...Macron rinvia viaggio in Germania Francia, rivolte nelle banlieue: il precedente del 2005 Francia, Tajani: "A italiani che vanno nel Paese messaggio di prudenza"calma della nonna di ...

Appello alla calma dalla nonna di Nahel: "Voglio che finisca, ovunque" L'HuffPost

Fiori e cartelli di protesta sono stati posizionati a terra nel punto in cui Nahel, un ragazzo di 17 anni di origine nordafricana, è stato ucciso durante un controllo del traffico martedì ...Ma il Paese è spaccato: raccolti 123mila euro per la famiglia del ragazzo, 760mila per il poliziotto Alla fine, al termine di cinque notti di guerriglia urbana nelle banlieue, il senso della Repubblic ...