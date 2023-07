Laporta | 'Il Barcellona deve ancora dei soldi a Messi | ecco perché non è tornato Kessie? Se vuole andare'

Commenta per primo Il presidente delJoanha rilasciato un'intervista al quotidiano La Vanguardia , nella quale ha fatto il punto sulle diverse trattative sulle quali è impegnato il club. Senza farsi mancare un ...Su Messi è intervenuto anche il presidente del, Joan, che a "La Vanguardia" ha chiarito: "Avevamo un accordo con la Liga per dedicare parte delle risorse finanziarie che avevamo a ...Lo dice il presidente del, Joan, in un'intervista al quotidiano catalano 'La Vanguardia'. 'Gli prepareremo un tributo nell'ambito dei festeggiamenti per il 125° anniversario del ...

Barcellona, Laporta conferma: 'Trattiamo con Guler' | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il proprietario del club di MLS: 'Leo trasformerà il nostro campionato'.MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - 'L'idea di portare Messi qui è arrivata ...Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è tornato a parlare di Lionel Messi dopo il mancato ritorno al Barcellona ...