L’Apocalisse atomica “probabile” minacciata dalla Russia | cos’è l’«esplosione nucleare programmata» a Zaporizhzhia

(Di lunedì 3 luglio 2023) «Un’apocalissenon è solo possibile, ma anche abbastanza». A dirlo è Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, sul suo canale Telegram. Secondo l’ex leader del Cremlino, presidente della Federazione Russa tra il 2008 e il 2012, ci sono «almeno due ragioni». Innanzitutto, sostiene Medvedev citando un articolo di un giornale russo, «il mondo è impegnato in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi, perché i nostri avversari hanno deciso di sconfiggere la più grande potenza: la. Sono senza dubbio degli idioti squattrinati». E sul secondo motivo aggiunge: «Le armi nucleari sono già state utilizzate, il che significa che non ci sono tabù». L’attacco mirato di Mosca Non è la prima volta che la, e in particolare ...

