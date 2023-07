L'Al-Nassr annuncia Brozovic | 'Non preoccupatevi | sono qui' VIDEO

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ora è ufficiale, Marcelolascia l'Inter per trasferirsi all'Al-. Lo ha confermato il club saudita, che sui social...

... il centrocampista croato è un nuovo giocatore dell'Al - NassrCon la significativa immagine stile cartone animato di un giocatore che tiene in mano una bomba, l'Al -l'arrivo alla ...Commenta per primo Marcelo Brozovic lascia l'Inter dopo otto anni e riparte dall'Arabia Saudita. Raggiunto l'accordo totale con l' Al -, che sui suoi canali sociall'arrivo del centrocampista croato con un video stilizzato: Brozo si 'toglie' il tatuaggio bomba dal collo per porgerlo agli spettatori, antipasto dell'...L' Al -, infatti, dopo aver trovato l'accordo economico con l'Inter sulla base di 23 milioni ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato Il NewcastleTonali: "Benvenuto Toonali" ...

Calciomercato diretta: Inter, l'Al Nassr annuncia Brozovic. Milan, ufficiale Tonali al Newcastle. Napoli, merc ilgazzettino.it

Inter, ora è ufficiale l'addio di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato è un nuovo giocatore dell'Al-Nassr ...Alla fine Marcelo Brozovic ha firmato per l'Al-Nassr. Il centrocampista croato lascia l'Inter dopo 8 anni, che ha incassato 18 milioni dalla sua cessione.