Lago di Bracciano | i pompieri recuperano un cadavere | «È quello del 19enne scomparso»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma ha recuperato il corpo di una persona nelle acque deldi. Il corpo è riemerso a circa 300 metri dalla riva. Secondo le prime informazioni tratterebbe del corpo di Angelo, 19 anni,presumibilmente la scorsa settimana. Ilè stato messo a disposizione dell’autorità competenti. Angelo eradopo un tuffo da un pedalò il 29 giugno scorso. Il ragazzo originario delle Isole Mauritius che fra pochi giorni avrebbe compiuto 20 anni è sparito mentre si trovava a circa 100 metri dalla riva con la sua famiglia durante una gita sul litorale Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. su Open Leggi anche:undopo un tuffo dal pedalò, l’allarme dei famigliari in ...

