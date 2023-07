L’abito “vintage” della tiktoker Sarah Dunk è del 1992 La reazione dei Millennial

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 3 luglio 2023) La28enneè diventata virale quando ha trovato un abito Versace in un negozio dell’usato per meno di $ 20. I suoi follower l’hanno aiutata a rintracciare il capo, datato, ma moltisono rimasti senza parole nel notare cheè stato descritto come ““. Per molti utenti del noto social network, gli anni ’90 sono ormai un periodo polverosostoria. Un commento su tutti ha suscitato le ire deisu TikTok: “Sono rimasto a bocca aperta. Non è solo Versace, èVersace. La migliore scoperta di sempre!!” ha commentato un utente, che ha ricevuto ben 44.000 Mi piace. “Pazzesco che adesso chiaminogli anni ’90!” ha scritto un ...