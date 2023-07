La svolta a metà del calcio italiano | audio Var pubblici

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ascoltare glitra Var e arbitro, non in presa diretta ma pochi giorni dopo così da spiegare perché i direttori di gara hanno preso una decisione, meglio se controversa. E' laimpressa da Figc e Aia al l'operazione trasparenza che già da un paio di anni segnano il modo di lavorare del designatore Gianluca Rocchi (confermato anche per il 2023/2024). "Non abbiamo nulla da temere, cerchiamo la massima trasparenza possibile" sono le parole con cui Gabriele Gravina, presidente della Feder, ha annunciato la. Cosa accadrà? L'idea è un format con DAZN, broadcaster della Serie A per il prossimo campionato, in cui nel corso della settimana successiva a una giornata sarà possibile ascoltare i filedegli episodi più interessanti. Fin qui l'ascolto era stato riservato a poche ...