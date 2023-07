La Superluna del Cervo sta per arrivare | così influenzerà la nostra vita

Leggi su dilei

(Di lunedì 3 luglio 2023) C’è chi crede nel fato e nella fortuna, chi nelle stelle, nell’oroscopo e nelle carte astrali. C’è chi si fida solo di quello che può spiegare con la ragione e chi, invece, trascorre unaintera a cercare un senso in tutte quelle cose che un senso non ce l’hanno. Indipendentemente da ciò in cui scegliamo di credere, per semplificarci lao per complicarcela, dobbiamo tutti riconoscere il fatto che laè spesso influenzata da cose e situazioni che non sempre possiamo controllare. Lo sono anche il nostro carattere e la personalità che, nonostante i riscontri e le somiglianze con i genitori e i parenti, presentano comunque affinità e similitudini con quelli di altre persone. Le stelle e i segni zodiacali, che ci crediate o no, provano quando meno a risolvere questo enigma e, nella maggior parte dei ...