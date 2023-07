La storia di Google e come ci ha cambiato la vita

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 luglio 2023) È il motore di ricerca più utilizzato al mondo e lo è ormai da diversi anni, tanto che sembra quasi impossibile per la maggior parte delle persone aver trascorso buona parte della propria esistenza senza che fosse ancora stato inventato. Big G ha rivoluzionato le vite di tutti noi, giovani e meno giovani. Stando alle ultime stime, ogni giorno elabora intorno alle 63.000 query di ricerca al secondo, per un totale di circa 5,6 miliardi di ricerche giornaliere. La sua è unaamericana che parte, non diversamente da quella di un altro colosso, Apple, da un garage e da un’intuizione portata avanti con intraprendenza, determinazione e audacia, a fronte di sviluppi inaspettati e impressionanti. Una crescita che non si arresta, quella di, il motore di ricerca che ha portato alla nascita di nuove opportunità per le aziende e per gli utenti, ...