La storia commovente di Nucita | la gatta che non si è mai separata dalla tomba del suo padrone dopo 12 anni insieme

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Lad'amore tra, una, e il suo proprietario Hernán ha toccato il cuore di molti utenti dei social media.12, anche nell'ultimo giorno della sua vita,ha voluto essere al fianco di Hernán. Le immagini del giorno del funerale hanno mostrato l'animale seduto sopra la bara del suo, dimostrando l'amore e la fedeltà degli animali. Questo raccontomette in luce quanto gli animali siano in grado di provare sentimenti e la necessità di amarli e proteggerli. Di cosa parliamo in questo articolo... Lad'amore tra, una, e il suo proprietario Hernánha accompagnato il suo ...

...dell'originale L'Europa è la patria di alcuni dei pittori più illustri e più famosi della: ... backstage, dibattiti e, soprattutto, nella sua ultima eperformance teatrale, A mio ...A rendere nota la notizia inizialmente è stata Peggy Edwards che ha condiviso lasu Facebook. "Non ha esitato un momento ed è emerso dall'acqua con un cagnolino fradicio e ...Laura Pausini torna a raccontare la sua trentennaleche guarda al passato, al presente e la ... Laura Pausini, dedica () ai fan sotto la pioggia a Venezia: 'Siete unici, non so come ...

San Sostene, la commovente storia di Sarmad Mahdi: il 15enne sopravvissuto al naufragio di Cutro Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Il cucciolo della papera protagonista della clip è davvero dolcissimo. Purtroppo, cade in acqua davanti alla mamma: la reazione è commovente.Abigail Breslin è una nota attrice che ha condiviso lo schermo con Alan Arkin in Little Miss Sunshine e ha voluto ricordarlo con delle dolci parole.