La stella Nba galoppa verso Agnano | il suo cavalllo delude | lui no

Con Denver ha appena conquistato l'anello Nba. Attualmente, è senza dubbio il cestista più forte al mondo, una forza della natura che però, non appena terminati i playoff negli States, scappa nella sua Sombor, in Serbia, per condurre una vita lontana dai riflettori. E' lì che Nikola Jokic può dedicarsi alla sua grande passione: l'ippica. Ieri, il pivot è stato protagonista ad, dove ha iscritto uno dei suoi cavalli, Emily Pan. Risultatonte, un settimo posto che però non ha tolto il sorriso a Jokic che, non solo per i suoi 211 cm, non è passato inosservato. Di seguito, il racconto di chi ha avuto la fortuna di incrociare ieri laslava, riportato dal profilo social fb 'La giornata tipo': "Ciao ragazzi, sono Francesco Credo e vi scrivo da Napoli. Ieri pomeriggio ho saputo che forse Nikola ...