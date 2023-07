(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Da mercoledì 12 a domenica 16 luglio(Savio - Ravenna) festeggerà in anteprima l'uscita del nuovo film di animazione Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Point Grey Production “: Caos Mutante” con diverse attività. Le famosetorneranno sui grandi schermi dal 30 agosto grazie ad Eagle Pictures. Tanti gli appuntamenti organizzati nel Parco divertimenti più grande d'Italia – dalle ore 17 alle 20 - assolutamente da non perdere, a cominciare da uno speciale spettacolo con ballerini acrobatici e professionisti del parkour. Una performance di altissimo livello con capriole, piroette ed evoluzioni al ritmomusiche della nota serie televisiva e la riproduzione dell'iconico ambiente...

Una performance di altissimo livello con capriole, piroette ed evoluzioni al ritmomusiche della nota serie televisiva e la riproduzione dell'iconico ambientetartarughe ninja con luci, ...La primadi luglio inizia con una vasta circolazione depressionaria centrata sulla ...che potrebbe portare un'ondata di caldo con temperature in rialzo di diversi gradi al di sopra...... che così ci aveva risposto, qualchefa, quando gli avevamo chiesto di spiegare la ... perché farannonuove scoperte sull'Universo" mi dice il Direttore Generale dell'Agenzia spaziale ...

La settimana delle tartarughe Ninja a Mirabilandia Adnkronos

Inoltre, in Piazza della Fama verrà allestita una special room all’interno della quale, grazie a delle telecamere di ultima generazione e nuove ...Tante novità in arrivo nel mese di luglio in streaming su Mediaset Infinity+. Serie tv, film e programmi che faranno la felicità di molti utenti ...