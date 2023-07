La scrittrice Victoria Amelina morta dopo dopo il raid russo su Kramatorsk | aveva 37 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023)37ed era una delle giovani scrittrici più in vista nel suo Paese. Dallo scorso annoiniziato a documentare l’invasione delle forze russe, a lavorare con i bambini vicino alle zone del fronte erecuperato il diario dello scrittore per bambini Volodymyr Vakulenko, rapito e ucciso dalle forze russe a Izyum pocol’inizio della guerra. Ma laucrainail 1° luglio, vittima del bombardamentoavvenuto alo scorso 27 giugno. Stava cenando in un famoso ristorante della città del Donetsk, a circa 55 chilometri dalla linea del fronte e Bakhmut, con una delegazione di scrittori e giornalisti colombiani quando le forze ...