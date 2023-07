La rivelazione-bomba di Luxuria su d' Urso | dove la vedremo presto

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo quindici stagioni, Barbara d'non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. A ufficializzarlo è stato Mediaset che, in un comunicato stampa diffuso in rete, ha però assicurato che si procederà alla ricerca di "nuovi progetti editoriali". Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, Il lungo matrimonio con Cologno Monzese potrebbe terminare qui. Solo domani, martedì 4 luglio, verranno presentati i nuovi palinsesti. Intanto, a rivelare dei retroscena interessanti sul futuro di d'è stata Vladimir. L'opinionista ha lasciato intuire che la conduttrice potrebbe avere altri progetti in tv. Vladimirha espresso la sua opinione sulla recente uscita di Barbara d'da Pomeriggio 5. Dopo aver condiviso gli studi di Cologno Monzese con la conduttrice diverse volte, ...

Barbara d'Urso, la rivelazione-bomba di Luxuria: dove la vedremo presto Il Tempo

Durante un concerto in Spagna, il rapper Morad ha replicato in modo singolare davanti ai cori di insulto rivolti dal pubblico nei confronti di Mbappè ...In Formula Uno il nome Schumacher ha un significato decisamente importante: ora, in qualche modo, una notizia clamorosa ...