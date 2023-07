La regola anti - Mourinho

Ne hanno fatto prima un caso e adesso una battaglia di posizione. Gli arbitri italiani versus il Grande Destabilizzatore José Mourinho , quello delle manette strettegli ai polsi da Paolo Tagliavento; ...... da intendersi più propriamente come fusione tra aziende in funzione- crisi. E così perdono ... In Europa abbiamo sviluppato un impianto regolamentare più solido chedistintamente l'accesso ......Consigliera di Parità a vigilare ' Nelle multinazionali ciò è risaputo e i codici di condotta... Sul piano più generale, per sentirsi a proprio agio davanti al selezionatore vale una sola: ...

F1, Lewis Hamilton propone la regola 'anti Red Bull': Verstappen ... Everyeye Auto

Per aprire l'attività nell'alloggio non è necessario il parere dell'assemblea. Ma va verificata anche la destinazione d'uso dell'immobile ...In un mondiale di F1 2023 che sembra ormai già in archivio, Lewis Hamilton prova a rimescolare le carte in gioco proponendo una regola salva spettacolo.