La regista Comencini contro Sgarbi | «Ha offeso tutte le donne Non vado più al Maxxi a presentare il mio libro»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lae scrittrice Cristinadevedomani, martedì 4 luglio, il suo nuovo“Flashback” al. «Ma ho deciso che non lo farò», annuncia oggi a Repubblica. «Non me la sento più dopo aver sentito un sottosegretario alla Cultura parlare in quel modo delle», aggiunge nel colloquio con Concetto Vecchio.parla dopo aver visto il video dell’intervento di Vittoriocon Alessandro Giuli: «La prima cosa che ho pensato è che stavano parlando dentro un museo progettato dall’architetta di origini irachene Zaha Hadid. Banalizzavano in quel modo leproprio dentro un luogo creato da un genio femminile: non ci poteva essere scarto maggiore». I protagonisti del video Quello che colpisce ...

