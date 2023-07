La Rai conferma | «Cartabianca non è in palinsesto | aspettiamo le decisioni di Berlinguer»

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le voci che volevano Biancavicina all’addio alla Rai trovano oggi unaautorevole. L’amministratore delegato di viale Mazzini Roberto Sergioche il programmanon è attualmente neldi Raitre. E aggiunge che l’azienda è in attesa della decisione della conduttrice. «La trasmissione, al momento, non è presente in. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Biancala sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Biancarappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vederealla ripresa della stagione televisiva su Rai3». Nei giorni ...