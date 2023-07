La Promessa | anticipazioni 4 luglio | Jimena difende Manuel e lui la invita fuori

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 luglio 2023) La: Alonso e Cruz scoprono della vittoria die non gradiscono, maloe lui le presenta un invito. Intanto va sempre peggio tra Curro e Jana. Lavs Cruz e Alonso per, che quindi… Cruz e Alonso apprendono dal giornale cheha partecipato e vinto la competizione con l’aeroplano e si infuriano. I tre hanno una discussione in salotto, maarriva e prende le parti del giovane, che decide dirla a volare con lui. Curro maltratta Jana. Intanto Leonor ha un piano Jana tenta un dialogo con Curro, il quale tuttavia continua a non essere ...