(Di lunedì 3 luglio 2023) Con 15 milioni di italiani gia' in partenza per lea luglio, ed 1 su tre che ha scelto una destinazione estera, gli esperti invitano a tenere alta l'attenzione sullain. 3 ...

Con 15 milioni di italiani gia' in partenza per le vacanze a luglio, ed 1 su tre che ha scelto una destinazione estera, gli esperti invitano a tenere alta l'attenzione sullain. 3 luglio 2023...importante per il paziente diabetico esordisce Anastasio ricordarsi di mettere inle ... È una forma diessenziale nei confronti del cosiddetto "piede diabetico " conclude la ..."Si parte come volontario con lapiena di voglia di aiutare chi è nel bisogno", racconta ... La missione è parte di una più vasta di campagna di informazione erealizzata grazie al ...

La prevenzione in valigia, i consigli per vacanze sicure - Italia Agenzia ANSA

Con 15 milioni di italiani gia' in partenza per le vacanze a luglio, ed 1 su tre che ha scelto una destinazione estera, gli esperti invitano a ...(LaPresse) La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, ha eseguito un provvedimento di prevenzione patrimoniale della confisca di beni - per un ...