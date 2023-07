La patch di luglio 2023 raggiunge già i Samsung Galaxy S23

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) A differenza del mese scorso, il colosso di Seul sta lanciando l’aggiornamento di sicurezza diabbastanza velocemente. Sono passati solo tre giorni dall’inizio del mese la società asiatica ha già rilasciato ladi sicurezza per la serieS23 negli Stati Uniti. Ci aspettiamo che altri mercati ottengano il nuovo upgrade di sicurezza nei prossimi giorni (non passerà tanto tempo prima di vederlo arrivare anche in Europa). Il nuovo aggiornamento viene fornito con la versione firmware S91xUSQS1AWFD e una dimensione di download di circa 425MB (ora è in diretta sulla rete di T-Mobile negli Stati Uniti). Seguendo la versione del firmware e le sue dimensioni, sembra solo un aggiornamento di sicurezza e gli utenti non dovrebbero aspettarsi di vedere nuove funzionalità o ...