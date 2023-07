La nascita del football americano in Italia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Questo racconto fa parte di una raccolta intitolata “Zona Franca”, che rievoca storie di personaggi che hanno vissuto intensamente – e in ambiti diversissimi – gli Anni ’80 e ’90. Novembre 1979, Roma. Martedì. Ore 13 e 30. Citofono. Non rispondo. Prendo il borsone, saluto i miei ed esco di casa. Scale (tra scale ed ascensore scelgo, come al solito, le scale). Quattro piani più l’ultima rampa, quella che porta al corridoio dei garage. Scendo veloce, due gradini alla volta. Paolo apre sportelli e bagagliaio della macchina, io lucchetto e serranda del garage. Cominciamo a caricare il materiale in auto. «Mani in alto! Faccia al muro!» Alzo le braccia. Ruoto la testa lentamente. Una Beretta M51 mi fissa da sinistra. Due. Tre. Anche una mitraglietta M12. Chi cazzo sono? Brigatisti? Vogliono sequestrarci? Ma i miei non sono ricchi. Forse vogliono sequestrare Paolo. Il padre ...

