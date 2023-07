La mossa di Musk è per limitare lo scraping dell’intelligenza artificiale?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 3 luglio 2023) In origine erano 6mila per gli account verificati (a pagamento), 600 per gli utenti che utilizzano gratuitamente la piattaforma e 300 per quelli nuovi. Poi questi numeri, nel corso delle ore e nel bel mezzo delle proteste social, sono cresciuti fino ad arrivare a 10mila per chi versa ogni mesi il costo della sottoscrizione per ottenere la “spunta blu”, mille per chi continua a usufruirne in modo gratuito e 500 per i nuovi iscritti. Parliamo dei limiti imposti da Twitter per la lettura dei tweet, tema che ha provocato un vero e proprio subbuglio sui social. Si parla di limitazioni che, come spiegato da Elon, sono temporanee e che hanno come obiettivo primario quello di porre un freno al datadei sistemi di intelligenza. È veramente così o si tratta dell’ennesimaper cercare di far ...