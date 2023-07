La minaccia russa sui reattori di Zaporižžja è la fine di un tabù

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il presidente ucraino accusa Mosca di voler far esplodere la centrale atomica. È la prima volta nella storia che un impianto di questo tipo diventa la posta in gioco in una guerra e questo è un precedente pericoloso. Leggi

'Il presidente della Federazioneha detto chiaramente, in modo comprensibile e specifico che ... Ad avviso di Kartapolov 'non sussistedi riduzione del potenziale di combattimento' e ...... Tass, Andrei Kartapolov, esponente di spicco della Duma. "Il presidente della Federazione ... ha dichiarato Kartapolov aggiungendo che "non c'e' alcunadi riduzione del potenziale di ...Secondo l'ex leader del Cremlino, presidente della Federazionetra il 2008 e il 2012, ci sono ... L'attacco mirato di Mosca Non è la prima volta che la Russia, e in particolare Medvedev,...

Attacchi aerei su Leopoli, Kiev, Kherson. Armi nucleari tattiche, Biden: la minaccia russa è reale - Tajani: "L'Italia farà la sua parte" e nomina un inviato speciale per la ricostruzione in Ucraina - Tajani: "L'Italia farà la sua parte" e nomina un inviato speciale per l RaiNews

Il presidente ucraino accusa Mosca di voler far esplodere la centrale atomica. È la prima volta nella storia che un impianto di questo tipo diventa la posta in gioco in una guerra e questo è un preced ...Lo storico militare Cédric Mas sul Monde (25/6) invita l’Europa a prepararsi ai rischi che comporterebbe il crollo di una potenza nucleare ...