La mamma fa una drammatica scoperta sulle piastre di silicone | il suo bambino smette di mangiare per settimane

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Un piatto dipotrebbe rendere il cibo del tuosaporito di sapone? Unaha scoperto che il piatto dida cui suo figlio stava mangiando aveva un sapore "saponoso" che lo faceva rifiutare il cibo. Ha condiviso la suacon altri genitori e ha suggerito un modo per rimuovere il sapore di sapone dai piatti di. Scopri di più su questo problema e su come risolverlo leggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Unha smesso dia causa del sapore "saponoso" del piatto diUnaha risolto il problema cambiando il piatto di suo figlio Consigli per evitare il sapore saponoso includono: cuocere i piatti di ...