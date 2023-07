La grande fuga dal Napoli | da Spalletti a Giuntoli a Kim | il malessere della vittoria Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ladal, scrive ladello Sport «La» suona bene come titolo di un film, non a caso ne risultano diversi intitolati così, e Aurelio De Laurentiis, uomo di cinema, comprenderà l’accostamento. Quest’estate, nelle arene all’aperto del Golfo, si proietta «Ladal». Vinto lo scudetto, è iniziato il fuggi fuggi. Il primo ad andarsene è stato Luciano, l’allenatore, uomo inquieto per natura e forse deluso dalla gestione societaria del trionfo. A seguire Cristiano, il direttore sportivo: come si fa a dire di no alla Juve, tanto più a una Juve da ricostruire, situazione ideale per more la materia a modo proprio? ...