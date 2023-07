La fuga dal paese d’origine e le pedalate per 30-40 euro al giorno | le storie di vita dei rider nelle città italiane

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) «Il problema principale delladanon è pedalare. È la stronzaggine di certi clienti». Rosario, 40 anni, è nato in Sicilia ma adesso vive a Torino. «Sopravvivo. Non ho famiglia e condivido l’alloggio con altri e non ho molte pretese – spiega -. Quando guadagno, nel fine settimana riesco a limitare un po’ il lavoro». A raccogliere la sua storia e quella di altriè La Stampa, nella sua puntata settimanale dell’inchiesta L’Italia che lavora. La storia di Rosario, in realtà, è un po’ un’eccezione. Nel mondo del food delivery, buona parte dei lavoratori sono di origine straniera. Come Ahmad, 28 anni, afghano. «Sono scappato nel 2015 con la mia famiglia, ma non tutti. Mia sorella è rimasta a studiare là». Lo sfruttamento nel food delivery Con il ritorno dei Talebani, però, lei non può più studiare e Ahmad sta facendo ...