La figlia vip ha sposato il calciatore Nozze a sorpresa in Toscana | il segreto mantenuto fino all’ultimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’estate 2023 ci regala un altro matrimonio tra famosi: la modella evip ha giurato amore eterno al. Lesono state curate da Silvia Slitti, nome noto nel mondo degli wedding planner. Per i due da poco marito e moglie ha pensato a una cerimonia nelle campagne toscane, elegante e anche un po’ country. Il sì nella chiesa di Santa Maria di Panzano in Chianti, frazione in provincia di Firenze. E sulle colline toscane ha avuto luogo anche la festa che, tra balli sfrenati e karaoke, è proseguitaa tarda notte. Non mancavano gli amici vip. Come il compagno di squadra di lui, Lautaro Martinez, accompagnato dalla moglie Agustina e anche Paulo Dybala, arrivato ininsieme alla compagna Oriana Sabatini. Ma come si legge sul sito DiLei, anche gli invitati noti hanno ...