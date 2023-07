La crescente infertilità maschile è legata anche all’inquinamento ambientale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nel corso dell’ultimo secolo la popolazione mondiale è aumentata in modo vertiginoso. Solo settant’anni fa il nostro Pianeta ospitava 2,5 miliardi di persone, mentre lo scorso novembre le Nazioni Unite hanno annunciato il raggiungimento di un traguardo storico: la presenza stimata di otto miliardi di individui sulla Terra. Eppure, negli ultimi anni il tasso di crescita è rallentato: oggi oltre il cinquanta per cento della popolazione globale vive in Paesi con un tasso di fertilità inferiore a due figli per donna, con il risultato che tali realtà, senza migrazioni, si contrarranno gradualmente. Questo calo riguarda soprattutto l’Europa e in modo particolare l’Italia, terzultimo Paese nell’Unione europea per tasso di natalità secondo i dati Eurostat (davanti solo a Spagna e Malta), che come altre Nazioni ha sofferto sempre di più la mancanza di incentivi e di sostegno alle famiglie. Le ...