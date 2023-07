(Di lunedì 3 luglio 2023) Niente custodia cautelare per i membri dellaP38, finita a processo per apologia e istigazione al terrorismo. la decisione della

...parte dei processi si estingue se dura più di due anni in Appello o di un anno in. In ... Una sorta di doppia tagliola che sarebbe un colpo diper le speranze di giustizia delle vittime ...Il tribunale ha dichiarato inammissibili i ricorsi inpresentati dagli avvocati di Nika ... Il 22 giugno la Presidente ha comunicato che: "Oggi ho firmato l'atto dia Nika Gvaramia. Ho ...... 'C'è stato l'intervento dellasulla scuola che afferma che non c'è nessuna costrizione ...di rimuovere il crocifisso - la risposta della presidente del Consiglio comunale MariaGrippo ...

La Cassazione "grazia" la band che inneggia alle Br ilGiornale.it

Niente custodia cautelare per i membri della band P38, finita a processo per apologia e istigazione al terrorismo. la decisione della Cassazione ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...