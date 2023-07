“La cancel culture è censura Tanti attori sono di destra | ma non possono dirlo”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 luglio 2023), politicamente corretto,questi alcuni dei temi trattati con l’attrice e la modella Ludovica Frasca, ospite speciale de La Ripartenza di Bari, che si terrà il 7 e l’8 luglio al Teatro Petruzzelli. C’è un pericolo illiberale per la democrazia? Il politicamente corretto sta esasperando la libertà? È più lao la sinistra americana a porre in essere atti di? Come si manifesta quest’ultima nel mondo dello spettacolo? “Ciun sacco dia Hollywood che votano il Partito Repubblicano, ma non lo posdire”. Ludovica Frasca, ci racconti di lei. Quando ha iniziato a fare moda e televisione? Ho iniziato qui in Italia per poi trasferirmi negli Stati Uniti, prima per amore e poi per lavoro ...