La camminata attiva è uno sport completo | a patto di adottare un ritmo costante Ecco tutti i consigli dell' esperta

Leggi su amica

(Di lunedì 3 luglio 2023) foto: unsplash Camminare a passo veloce fa bene: migliora la salutea mente e la memoria e in più rende il corpo sano e tonico. Non solo negli anziani: il discorso vale per. A sostenerlo è uno studio americano ripreso da New York Times che elenca, tra le altre cose, i benefici su corpo e cervelloa marcia, oveloce, che dir si voglia. In città come in campagna, al mare o in montagna. Purché si cammini. Se non siete fan sfegatatea corsa, ma siete pronte a un allenamento di resistenza all’aria aperta, laveloce è piena di benefici e potrebbe essere la svolta. Unosoft, e chesanno fare, che si declina in una varietà di gusti. Se dunque il jogging non fa per te, ma ti piace camminare, ...