La Borsa vola | soprattutto quella di Milano che teme solo inflazione e recessione

(Di lunedì 3 luglio 2023) Laitaliana ha fatto il botto. Il Ftse Mib ha centrato un + 19% da inizio anno, una crescita esponenziale, mai vista prima al punto chedello scorso 30 giugno è stata la miglior chiusura da quasi 15 anni a Piazza Affari, dal 12 settembre 2008, post crack di Lehman Brothers. “Laè un termometro, è un misuratore di valore e ci sta dicendo che la salute del nostro Paese è buona, che l’economia sta andando bene. Gli economisti si sono avventati in analisi troppo pessimistiche, di fatto c’è una forte ripresa economica”, spiega Carlo Gentili co-fondatore Nextam Partners Ladiè andata bene, benissimo in questo inizio d’anno e nessuno in Europa ha fatto così bene. Al secondo posto c’è Madrid con +16,6%. “Laitaliana è andata molto bene, ha recuperato le ...

stamani a piazza Affari il titolo di Assicurazioni Generali a +4,7%, dopo che il 17 aprile scorso Delfin, la holding finanziaria della famiglia Del Vecchio, ha chiesto a Ivass l'autorizzazione a salire oltre il 10% di Generali e puo' portarsi, in teoria, fino al 20% della compagnia triestina.

Vola stamani a piazza Affari il titolo di Assicurazioni Generali a +4,7%, dopo che il 17 aprile scorso Delfin, la holding finanziaria della famiglia Del Vecchio, ha chiesto a Ivass l’autorizzazione a ...Il titolo Generali guadagna oltre il 4% dopo l’ok dell’Ivass a Delfin per salire fino al 20%. Piazza Affari apre in rialzo dopo aver chiuso il miglior semestre dal 2008 con un guadagno del 19%. Usa-Ci ...