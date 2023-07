La Borsa di Milano chiude in rialzo | Ftse Mib +0 | 7%

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ladiinla seduta con ilMib, l'indice di riferimento, indello 0,7% a 28.446 punti. Tra i titoli in evidenza Generali (+3,3%) e Mediobanca (+1,5%), in scia ...

Ladichiude in rialzo la seduta con il Ftse Mib, l'indice di riferimento, in rialzo dello 0,7% a 28.446 punti. Tra i titoli in evidenza Generali (+3,3%) e Mediobanca (+1,5%), in scia tutti ...Il mercato spera che riprenda la battaglia anche su Mediobanca Ladiconferma il rialzo nel finale di seduta . Il Ftse Mib a +0,8% consolida il record oltre 28 mila punti che non vedeva dai tempi di Lehman, A spngere titoli del comparto bancario e ...In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Generali Assicurazioni (+3,38%), Saipem (+3,10%), Nexi (+2,78%) e Banca MPS (+1,91%). Le peggiori performance, invece, si ...

Piazza Affari al top dal 2008. Sale Generali su mosse Delfin, a Wall Street strappa Tesla Il Sole 24 ORE

Ftse Mib ancora il migliore dopo primo semestre super (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 lug - Piazza Affari prosegue in solitaria la ...