Kylian Mbappé sfoggia un altro magnifico orologio sotto il sole di una spiaggia di Miami

(Di lunedì 3 luglio 2023) Mentre le voci di un suo imminente trasferimento dal PSG si fanno sempre più insistenti,si gode una vacanzaildi. Insieme ad alcuni amici, il 24enne francese si sta riposando dopo una stagione intensa che ha incluso tre gol nella finale della Coppa del Mondo contro l'Argentina, una sconfitta ai rigori nello stesso fatidico match e un anno complicato per il proprio club di appartenenza nella Ligue 1, il Paris Saint-Germain.ha scelto la Florida e, una destinazione che sicuramente non ha nulla in comune con la firma del suo ex compagno di squadra Lionel Messi a.... Il fatto è che il numero 7 del PSG si sta divertendo molto in piscina, in centro città a fare un po' di shopping, in ...

Il tutto, ovviamente, non esclude l'arrivo dia parametro zero il prossimo anno. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document." L'arrivo di Kolo Muani potrebbe far decidere adi restare al Psg un'altra stagione e non ascoltare le sirene del Real; i due sono molto amici e hanno giocato l'ultimo Mondiale insieme.Altra estate rovente per. Sebbene abbia ancora un altro anno di contratto con il Psg , non è da escludere che possa partire in questa sessione di calciomercato: il francese ha già fatto sapere di non voler ...