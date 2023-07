Kvaratskhelia e Osimhen | svolta Napoli | la notizia scatena i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 3 luglio 2023) A tener banco in casa, oltre al mercato, è anche la questione rinnovi. Sono diversi i giocatori che stanno trattando per il prolungamento del contratto: la situazione. Lo scudetto conquistato nella scorsa stagione ha regalato una grandissima gioia all’intera città partenopea. Dopo trentatré anni, ilè tornato sul tetto d’Italia e l’ha fatto con un’impresa che rimarrà nella storia. All’inizio della scorsa stagione, nessuno si sarebbe aspettato un exploit di questo tipo da parte degli uomini di Luciano Spalletti. L’estate scorsa, infatti, ilera stato colpito da una profonda rivoluzione della rosa e le garanzie che gli azzurri potessero disputare una buona stagione erano veramente poche. In molti davano iladdirittura fuori dalle prime quattro posizioni in campionato e quindi fuori da un ...