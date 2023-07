Kledi Kadiu | la corsa disperata in ospedale | “dritto in terapia intensiva” | La diagnosi orrenda

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 3 luglio 2023)L’ex ballerino di Amici rivela un dettaglio sconcertante sulla nascita del suo secondogenito Gabriel: la terribile scoperta. In molti ricorderanno, il ballerino di Amici che ha fatto emozionare il pubblico per mezzo della sua danza. L’artista è nato a Tirana, in Albania, il 7 aprile 1974. Sin da giovanissimo, è entrato a far parte dell’Accademia Nazionale per la Danza, dove si diploma nel 1992. La passione per la danza lo porta già nello stesso anno a far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana. A riconoscere le doti del ballerino fu Carlo Palacios, che lo indirizzò verso una carriera televisiva. Nel 1996 iniziò la sua strada nel mondo dello spettacolo e l’anno seguente lavorò in diversi programmi italiani di successo come Buona Domenica, C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi. ...