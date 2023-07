Kim al Bayern Monaco | ci siamo | spunta la data delle visite mediche

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo appena una stagione in maglia Napoli, Kim è pronto a partire. Tutto fatto con il, c’è ladella visite mediche. Il Napoli, da ormai diverso tempo è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Kim Min Jae dopo una stagione da dominatore in difesa è pronto a trasferirsi. Il Napoli non ha potuto opporre alcuna resistenza alla cessione in quanto è presente nel contratto una clausola rescissoria da circa 60 milioni che se esercitata libera automaticamente il giocatore. Inizialmente, molte voci di mercato vedevano Kim in Premier League il prossimo anno. Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United voleva fortemente il difensore coreano per rinforzare il reparto arretrato. L’anno prossimo, infatti, i Red Devils torneranno a disputare la Champions League e non vogliono farsi trovare impreparati all’appuntamento con la ...