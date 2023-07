KARIN ANN | L’ ARTISTA ALT-POP SLOVACCA E ICONA NASCENTE GEN-Z | PRESENTA IL SUO NUOVO SINGOLO | BITTERSWEET HEARTBREAK

(Di lunedì 3 luglio 2023) Guarda il video https://www.youtube.com/watch?v= xmVYUiHK3w Ilè una ballata pop-rock che racconta come accettare tutto ciò che può avere un significato nella tua vita, anche se questo può farti del male e farti soffrire.apre la ballata con attacchi di chitarra che producono un suono silenzioso e quasi vellutato e, la sua voce eterea e rock, fa un cenno a Billie Eilish – “Non riesco nemmeno ad ascoltare, sono più felice che mai”. La melodia della traccia si amplifica costantemente con le percussioni fino a raggiungere un apice euforico, un motivo synth senza tempo che sostiene le armonie impeccabili diAnn – “Ho detto che non sono mai stata innamorata ma penso di aver mentito”.Ann spiega: “La canzone racconta di una relazione che finisce, e dopo un po’ guardando ...

