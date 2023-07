(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo essere stato accostato a diverse squadre con l’accordo che sembrava in chiusura quest’estate molti club vogliono strappare l’inglese agli Spurs PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Con l’inizio di luglio è ufficialmente partita la nuova stagione calcistica. I giocatori sono ancora tutti in vacanza dopo un anno lunghissimo, incominciato ai primi di agosto e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

E' il caso del Milan,a compensare la partenza di Tonali con diversi acquisti in tutti i ... Il nigeriano fa parte di un mercato d'élite che coinvolge anche Mbappé e, dunque non bisogna ......lo rende decisamente meno appetibile è il cartellino del prezzo che Aurelio De Laurentiis ha...per competere di nuovo per la Champions e nella lista dei desideri c'è anche l'inglese Harry. ......Germania - dopo l'esperimento non proprio riuscito di una stagione senza un centravanti - ora hannodi prenderne uno che non potrà essere una seconda scelta'. La prima scelta del Bayern è,...

Kane ha deciso il suo futuro: ora la palla passa al Tottenham Sport News.eu

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un grande attaccante e ora Harry Kane è pronto a sposare il progetto dei bavaresi. Dopo Lewandowski infatti, il club tedesco non è riuscito a trovare più una punta d ...Tutto gira intorno a quel numero. Il 9. Perché alla fine chi la butta dentro è l'attaccante. Quello che si piazza al centro dell'area di rigore avversaria, catalizza il ...