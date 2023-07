Juve | si allontana l’arrivo di Nandez

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lantus continua la sua ricerca di un nuovo esterno destro. Le ultime su Nathandi proprietà del Cagliari Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Unione Sarda, l’interessamento dellantus per Nathannon troverebbe riscontri concreti. Il club bianconero non si è fatto avanti in maniera ufficiale con il Cagliari per l’argentino. L’esterno resta comunque in uscita dopo il ritorno in Serie A, anche se non ci sono ancora vere e proprie trattative con nessuna big italiana. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24