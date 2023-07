Juve | scelto il giovane da sacrificare per fare cassa

Commenta per primo Tra i tanti giovani che possono lasciare la Juventus c'è Matias Soulé . Il giocatore piace al Monza che lo vorrebbe in prestito, ma lasta cercando una soluzione all'estero per cederlo a titolo definitivo.Questa la notizia pubblicata sul sito del Torino Fc: Torino, finisce l'era Benedetti, ipotesi. Il club granata ha giàil suo sostituto Alla guida della scuola calcio dal 2001, l'ex ...Il Benevento hal'ex Pro Sesto Andreoletti, il neo promosso Catania haTabbiani in sostituzione di Ferraro, laStabia ha da poco ufficializzato Guido Pagliuca, dopo la separazione ...

Juve, Weah ha scelto il numero di maglia Calciomercato.com

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore, uno che possa essere solido e robusto come Giorgio Chiellini. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il principale candidato ...La Juventus sta pensando di riportare a Torino un giocatore che aveva deciso di cedere soltanto due anni fa: si lavora per il prestito.