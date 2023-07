Juve | Pogba è arrivato alla Continassa | inizia la nuova stagione VIDEO

La pratica Paulè dunque una situazione in divenire e in casanon escludono alcuna ipotesi. La volontà però è quella di trovare un punto d'incontro. L'ipotesi cessione al momento è uno ...La Juventus , invece, dopo aver chiuso per Weah si coccola il ritorno di Paulche sarà il vero e acquisto della prossima stagione. Calciomercato: i bianconeri continuano a sondare il ...La priorità è assegnata alla ricollocazione degli esuberi " Weston McKennie, Denis Zakaria e Arthur " che non prevedono sostituzioni in un centrocampo forte del pieno recupero di Paul, dell'...

Il francese è appena rientrato a Torino e inizierà a lavorare da domani alla Continassa: vuole farsi trovare pronto al raduno del 10 luglio.Paul Pogba riprende ad allenarsi: il centrocampista della Juventus, appena 10 presenze lo scorso anno e fermo da metà maggio per un infortunio alla ...