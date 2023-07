(Di lunedì 3 luglio 2023) A Napoli per vedere il suo cavallo in gara, Nikolaè stato raggiunto da un fan, che gli ha portato una birraper convincerlo ad ...

A Napoli per vedere il suo cavallo in gara, Nikolaè stato raggiunto da un fan, che gli ha portato una birra Peroni per convincerlo ad ...A Napoli per vedere il suo cavallo in gara, Nikolaè stato raggiunto da un fan, che gli ha portato una birra Peroni per convincerlo ad ...

Jokic scambia un autografo con una Peroni La Gazzetta dello Sport

MVP delle Finals in NBA, la stella del basket Nikola Jokic, forse il cestista più forte al mondo, ha approfittato dei suoi giorni di vacanza ...Dopo questo titolo invece, oltre al valore della vittoria finale che rimarrà di certo negli annali, la percezione sul centro dei Nuggets non potrà più essere la stessa ...