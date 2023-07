John Wick 4 ha richiesto 13 settimane consecutive di riprese in notturna

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il supervisore agli effetti visivi di4 ha descritto in dettaglio l'estenuante serie dinotturne che è servita per dar vita al film. Il successo di4 ha ripagato la fatica provata dal cast e crew nel girare il film che ha13diin, come ha rivelato il supervisore agli effetti visivi. Secondo il CG Garage Podcast, il supervisore agli effetti visivi Jonathan Rothbart ha parlato del programma esteso dellenotturne per l'acclamato film di successo, rivelando quanto sia stata pesante l'esperienza per le persone coinvolte. Tuttavia, Rothbart ha ammesso che lui e il regista Chad Stahelski non erano troppo infastiditi dalle ...

Il successo di4 ha ripagato la fatica provata dal cast e crew nel girare il film che ha richiesto 13 settimane consecutive di riprese in notturna , come ha rivelato il supervisore agli effetti visivi. ...... The Final - 14 luglio Ocean's 8 - 15 luglio The Nun: La vocazione del male - 15 luglio Robots - 17 luglio4 - 20 luglio So tutto di te - 25 luglio The Covenant - 27 luglio Bentornato ...Grandi ritorni nel mese di luglio su Prime Video, dalla stagione 2 di Good Omens e de L'estate nei tuoi occhi, all'arrivo di...

John Wick 4 ha richiesto 13 settimane consecutive di riprese in ... Movieplayer

Il supervisore agli effetti visivi di John Wick 4 ha descritto in dettaglio l'estenuante serie di riprese notturne che è servita per dar vita al film.Scopri le affascinanti location in cui è stato girato John Wick 4, tra deserti mozzafiato, strade iconiche e luoghi storici. Un'esperienza cinematografica indimenticabile con Keanu Reeves ...