Joey Den Besten | morto dopo un incidente in pista il pilota olandese | aveva 30 anni

La morte orrenda di Joey Den Besten: cade dalla moto, sbatte ... Fanpage.it

ROMA - Tragedia nel mondo del motociclismo: è morto all'età di soli 30 anni il pilota olandese Joey Den Besten. Il centauro è rimasto vittima di un incidente in sella alla sua Kawasaki durante il giro ...L’olandese, 30 anni, deceduto a seguito di una caduta avvenuta durante la seconda manche dell’International Road Racing Championship (Irrc) a Imatra ...