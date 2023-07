Jimmy Uso | ”Vedere la run in singolo di mio fratello Jey è stata una cosa “difficile””

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sappiamo molto bene ormai che a Money in The Bank è successa unache fino ad ora ci sembrava impossibile: Roman Reigns ha perso per schienamento da parte di Jey Uso. Questo evento ha permesso agli Usos di vincere la Bloodline Civil War, e si tratta di una vittoria cercata soprattutto da Jey ormai da moltissimo tempo, visto e considerato Jey Uso fu la prima vittima di Roman Reigns durante l’inizio della sua storica run come WWE Universal Champion. Dopo essere stato sconfitto ben due volte in due diversi PLE, Jey decise di entrare nelle grazie di Reigns, creando così la Bloodline, una fazione che ha dominato la WWE per anni a questa parte. Considerando che questa incredibile storia incominciò proprio con Jey, molti fan credono che la chiusura di tale storia dovrebbe avvenire sempre con Jey, facendolo uscire vincitore, strappando il titolo a Reigns in quel di ...