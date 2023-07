Jim Morrison | poeta maledetto | il 3 luglio del 1971 la fine del musicista e l' inizio del Mito

(Di lunedì 3 luglio 2023) di Antonio Guida* Il 3delmoriva Jim, in circostanze non ancora del tutto chiarite. La leggende del rock, leader e anima dei The Doors, fu ritrovato nel bagno della casa di ...

di Antonio Guida* Il 3 luglio del 1971 moriva, in circostanze non ancora del tutto chiarite. La leggende del rock, leader e anima dei The Doors, fu ritrovato nel bagno della casa di Pamela, sua fidanzata all'epoca, a Parigi. Nell'...Ph: Peter. Pielmeier/Wikimedia Ogni volta in cui ricorre l'anniversario della morte dila domanda ritorna spontanea: cos'è successo veramente Probabilmente è una realtà che non vogliamo accettare, per questo siamo sempre alla ricerca di indizi che suggeriscano una morte ......

3 luglio 1971, la misteriosa notte in cui morì Jim Morrison e nacque il ... LA NAZIONE

JIM Morrison avrebbe 79 anni. Voleva una musica aspra, che legasse con i propri intendimenti, che si ponesse in termini sessuali e che suggerisse qualcosa ...ACCADDE OGGI - Il 3 luglio del 1971 muore a Parigi il leader dei Doors. ilmamilio.it A Père-Lachaise, il cimitero parigino, Jim Morrison giace in compagnia di molti degli artisti che amava o ...