Jacobelli | «Inter con Brozovic sbroglia matassa Se Onana…»

L'Inter con la cessione di Marcelo Brozović si può finalmente muovere sul mercato, Xavier Jacobelli avverte a suo modo alla Domenica Sportiva gli altri club. MERCATO – Xavier Jacobelli parla in questo modo del mercato nerazzurro di quest'estate: «Se l'Inter riesce a cedere Brozović, ed è molto vicina a farlo per l'Al-Nassr, avrà veramente una grande liquidità per il suo mercato. In caso Onana andasse al Manchester United i nerazzurri avrebbero i soldi anche per Davide Frattesi dal Sassuolo. Io penso che alla fine la cessione di Onana si farà. L'Inter fa bene a chiedere 60 milioni, il portiere ha dimostrato nella passata stagione di essere uno dei migliori al mondo».