Italia u19 | Hasa | «Vogliamo arrivare fino in fondo alla competizione»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Luis, centrocampista della Juventus Primavera e dell’U19, ha parlato a Tuttosport dell’esordio agli Europei di questa sera Luis, centrocampista della Juventus Primavera e dell’U19, ha parlato a Tuttosport dell’esordio agli Europei di questa sera. Le sue dichiarazioni: «Le sensazioni sono positive. Abbiamo fattoad adesso un percorso molto buono, ma ora che siamofase finale di un europeo ci aspettiamo di fare bene ein. L’obiettivo come è normale per la nazionalena, è vincere. Però la cosa fondamentale è cominciare col vincere la prima partita. Battiamo Malta e poi puntiamo a superare il girone. Se arriveremo alle semifinali si punterà al bersaglio grosso».

Malta - Italia si daranno battaglia oggi, lunedì 3 luglio 2023 alle 21 per la prima gara dell'Europeo di categoria.

L'Italia Under 19 fa stasera, contro Malta, il proprio esordio all'Europeo di categoria, che si svolge proprio nella piccola Isola del Mediterraneo. Sono 3 i giocatori della Juventus ... Dopo il Mondiale U20 e l'Europeo U21, è tempo dell'Europeo U19. Competizione annuale, per il 2023 la manifestazione continentale si svolgerà a Malta tra 8 squadre divise in…